edición general
5 meneos
9 clics

William Lewis: Dimite el consejero delegado de ‘The Washington Post’ tras los despidos masivos

William Lewis ha justificado su salida “para garantizar el futuro sostenible” de la histórica cabecera.

| etiquetas: the washinton posr , bezos , william lewis , dimision
4 1 1 K 51 actualidad
1 comentarios
4 1 1 K 51 actualidad
pitercio #1 pitercio
Hasta al conserje delegado van a echar. Ya pueden haberse pillado una IA buena que se invente sólo noticias de kalidad.
0 K 16

menéame