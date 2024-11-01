William I. Robinson: “La guerra contra los migrantes es un ataque contra toda la clase obrera”

El sociólogo de la Universidad de California William I. Robinson combina una labor militante volcada estas semanas en las protestas contra la fuerza militar de fronteras estadounidense con un análisis de fino pincel sobre el colapso del capitalismo.
| etiquetas: clase obrera , capitalismo , guerra , migrandes
Se hace para alimentar el viejo deseo capitalista de mano de obra abundante, barata, y precaria
Dicho esto, no entiendo lo que esta haciendo Trump ¿Sera para acelerar la robotización? ¿Sera que pese a toda la matraca en los medios, en realidad no se esta echando a tanta gente?
Tengo curiosidad por como acaba el tanteo de este mandato, de momento el récord de deportaciones lo tiene el "buenazo" de Obama