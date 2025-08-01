[EN] Wikipedia pierde impugnación de la "Ley de Seguridad" del Reino Unido, le preocupa tener que verificar las identificaciones de los usuarios

El Tribunal Superior de Justicia de Londres desestimó las demandas de la Fundación Wikimedia, que impugnaba la legalidad del sistema de categorización utilizado para determinar qué sitios deben cumplir con las obligaciones. Pero el juez Jeremy Johnson enfatizó "que esto no da luz verde a Ofcom y al Secretario de Estado para implementar un régimen que impida significativamente las operaciones de Wikipedia". Si la enciclopedia colaborativa es designada como Categoría 1, la Fundación Wikimedia necesitará verificar la identidad de los usuarios.