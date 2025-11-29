·
Weidel denuncia que un diputado de AfD fue golpeado por ultras de izquierda en Giessen
El diputado Julian Schmidt fue atacado cuando se encontraba a 800 metros del lugar donde se celebra el congreso de la organización juvenil de su partido
|
etiquetas
:
afd
,
julián schmidt
,
paliza
,
afd
,
alemania
,
extrema derecha
5 comentarios
actualidad
#4
Deperdidos
*
Patear a un fascista es un acto en defensa de los valores de la humanidad. Cantona vive, la lucha sigue. Que se joda.
1
K
22
#1
Archaic_Abattoir
¿Y qué problema hay? ¿No le gustan las dictaduras? Pues ya ha podido disfrutar durante un rato de lo que es una dictadura.
1
K
17
#5
okeil
Entre "ultras" es algo normal, unas veces cobran unos y otras veces cobran los otros, y es consecuencia de que todos están en forma y bien alimentados, ya no hay "chepas".
0
K
10
#2
Jointhouse_Blues
Siembra vientos...
0
K
9
#3
millanin
Que raro. Lo más normal es lo contrario.
0
K
7
