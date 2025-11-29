edición general
4 meneos
6 clics
Weidel denuncia que un diputado de AfD fue golpeado por ultras de izquierda en Giessen

Weidel denuncia que un diputado de AfD fue golpeado por ultras de izquierda en Giessen

El diputado Julian Schmidt fue atacado cuando se encontraba a 800 metros del lugar donde se celebra el congreso de la organización juvenil de su partido

| etiquetas: afd , julián schmidt , paliza , afd , alemania , extrema derecha
4 0 0 K 57 actualidad
5 comentarios
4 0 0 K 57 actualidad
#4 Deperdidos *
Patear a un fascista es un acto en defensa de los valores de la humanidad. Cantona vive, la lucha sigue. Que se joda.
1 K 22
#1 Archaic_Abattoir
¿Y qué problema hay? ¿No le gustan las dictaduras? Pues ya ha podido disfrutar durante un rato de lo que es una dictadura.
1 K 17
#5 okeil
Entre "ultras" es algo normal, unas veces cobran unos y otras veces cobran los otros, y es consecuencia de que todos están en forma y bien alimentados, ya no hay "chepas".
0 K 10
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Siembra vientos...
0 K 9
millanin #3 millanin
Que raro. Lo más normal es lo contrario.
0 K 7

menéame