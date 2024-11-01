Waterfox vs LibreWolf: diferencias reales y cuál te conviene si Firefox se pasa a la IA

Waterfox y LibreWolf comparten base Firefox/Gecko, pero difieren en filosofía: Waterfox prioriza control y estabilidad, LibreWolf endurece la privacidad al máximo. LibreWolf viene preconfigurado con bloqueadores, protección estricta y sin telemetría ni servicios Mozilla, a costa de comodidad y compatibilidad. Waterfox ofrece binarios firmados, auto-actualizaciones y una entidad legal responsable, manteniendo buena privacidad sin llegar al extremo de LibreWolf.
| etiquetas: firefox , waterfox , librewolf , inteligencia artificial
No me parece mal que integren la IA en el navegador, siempre que sea opcional, estaría bien tener una IA que puedas utilizar y confiaras mas o menos en quien te la proporciona, pero lo dicho, si es opcional...
Probablemente soy un usuario raro ya que no me opongo a la IA, lo que me opongo es a las imposiciones.