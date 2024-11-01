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Washington ha advertido a Jerusalén que se prepare para una campaña más larga, según funcionario israelí [EN]

Washington ha advertido a Jerusalén que se prepare para una campaña más larga, según funcionario israelí [EN]

Tras los ataques selectivos contra la isla de Kharg, resulta evidente que Washington intenta desvincular la industria petrolera de la guerra.

| etiquetas: irán , israel , eeuu
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2 comentarios
8 2 0 K 126 actualidad
angelitoMagno #1 angelitoMagno
¿Cómo que Washington? La decisión será de Israel, ¿no?
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sotillo #2 sotillo
#1 Tu disimula, ya sabemos que se nota mucho, está claro que habla para sus, sus, lo que sean
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menéame