Washington D.C., demanda a Trump por desplegar a la Guardia Nacional

La ciudad de Washington presentó este jueves una demanda contra el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue de la Guardia Nacional en la capital. La demanda, presentada por el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, insta a la Corte de Distrito de D.C. que declare que la decisión del presidente fue inconstitucional y contra la ley federal. Entre los demandados se encuentran miembros de la Administración estadounidense vinculados con esta decisión como el Secretario de Defensa y la Fiscal General.