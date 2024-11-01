edición general
2 meneos
2 clics

Warner Bros. Discovery estaría considerando reabrir las negociaciones sobre una potencial venta a Paramount Skydance

Warner sopesa reabrir las negociaciones con Paramount Warner Bros. Discovery (WBD) estaría considerando reabrir las negociaciones sobre una potencial venta a Paramount Skydance (PSKY) tras recibir la semana pasada una última oferta modificada de su rival que podría llevar al dueño de HBO Max a plantearse romper el acuerdo de fusión alcanzado con Netflix.

| etiquetas: streaming , warnes bros , paramount , venta
1 1 0 K 11 actualidad
3 comentarios
1 1 0 K 11 actualidad
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Es bueno recordar que la oferta de Paramount era inferior a la de Netflix, porque este sólo iba comprar una parte de Warner y Paramount lo quería comprar todo, aunque el montante total de Paramount fuese mayor.

Para los accionistas de Discovery, no sólo la directiva como se dijo, la mejor oferta era la de Netflix, a parte del dinero que recibirían, seguirían manteniendo acciones de la nueva Discovery que entre otros activos mantendría una cadena de medios de comunicación en EEUU valorada en varias decenas de miles de millones

Paramount tiene que subir bastante su oferta inicial o renunciar a comprarlo todo
0 K 13
themarquesito #2 themarquesito
#1 Lo que conviene recordar por encima de todo es que esta clase de fusiones requieren de aprobaciones superiores, y Paramount le pertenece a los Ellison, que son firmes aliados de Trump. Esto no es una cuestión económica sino del interés de Trump por controlar los medios de comunicación.
0 K 20
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
#2 Con más motivo para no venderselo a Paramount, la actual directiva de Warner fué tachada de woke durante años por el trumpismo :troll: véase la próxima serie de Harry Potter por poner un ejemplo reciente
0 K 13

menéame