Warner Bros. Discovery estaría considerando reabrir las negociaciones sobre una potencial venta a Paramount Skydance

Warner sopesa reabrir las negociaciones con Paramount Warner Bros. Discovery (WBD) estaría considerando reabrir las negociaciones sobre una potencial venta a Paramount Skydance (PSKY) tras recibir la semana pasada una última oferta modificada de su rival que podría llevar al dueño de HBO Max a plantearse romper el acuerdo de fusión alcanzado con Netflix.
Para los accionistas de Discovery, no sólo la directiva como se dijo, la mejor oferta era la de Netflix, a parte del dinero que recibirían, seguirían manteniendo acciones de la nueva Discovery que entre otros activos mantendría una cadena de medios de comunicación en EEUU valorada en varias decenas de miles de millones
Paramount tiene que subir bastante su oferta inicial o renunciar a comprarlo todo