War - No More Trouble (Directo en el Rainbow Theatre, London / 1977) Bob Marley

La gira Exodus Tour fue una gira de conciertos organizada para promocionar el álbum Exodus de Bob Marley and the Wailers.La gira comenzó en el Pavillon de Paris, Porte de Pantin el 10 de mayo de 1977. Durante la gira, Marley actuó por primera vez en Bélgica y Dinamarca. La gira terminó a principios de junio después de cuatro de los seis conciertos planeados en el Rainbow Theatre de Londres debido a una grave lesión en el dedo del pie que Marley sufrió en un partido amistoso de fútbol con periodistas franceses justo antes del inicio de la gira.