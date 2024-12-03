'Wanted': el alcalde comunista del pueblo más rico de Galicia ofrece una recompensa de medio dólar por Trump

Los nueve luminosos municipales públicos repartidos por el concello de Oleiros (A Coruña) alternan desde esta semana los habituales anuncios de actividades culturales y de ocio organizadas por el Ayuntamiento con una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un contundente mensaje redactado en gallego y en inglés: Búscase. Wanted. Terrorista Internacional. International terrorist. Recompensa: 0,50$.