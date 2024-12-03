'Wanted': el alcalde comunista del pueblo más rico de Galicia ofrece una recompensa de medio dólar por Trump

Los nueve luminosos municipales públicos repartidos por el concello de Oleiros (A Coruña) alternan desde esta semana los habituales anuncios de actividades culturales y de ocio organizadas por el Ayuntamiento con una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un contundente mensaje redactado en gallego y en inglés: Búscase. Wanted. Terrorista Internacional. International terrorist. Recompensa: 0,50$.
| etiquetas: trump , terrorista , se busca , medio dolar , recompensa , oleiros
Que bien, tenía pensado pasar allí las navidades
#1 a los que huyeron ya vemos lo bien que les tratan en el sueño americano
Lo que importa es que si en mi mano estubiera entragaría a Trump para juzgarlo por terrorista, golpista, ladrón, abusador y puede que muchas cosas mas, y no lo haría por la recompensa de 0,5€
Oleiros es el municipio más liberal en el sentido de tu paja mental de la provincia entera, lo único que tiene de comunista es que tiene bastantes bibliotecas y pista polideportivas... Por lo demás la especulación y liberalización del suelo que hay en ese municipio con Gelo es un escándalo que haría que te pasaras horas en el baño
