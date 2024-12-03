edición general
'Wanted': el alcalde comunista del pueblo más rico de Galicia ofrece una recompensa de medio dólar por Trump

Los nueve luminosos municipales públicos repartidos por el concello de Oleiros (A Coruña) alternan desde esta semana los habituales anuncios de actividades culturales y de ocio organizadas por el Ayuntamiento con una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un contundente mensaje redactado en gallego y en inglés: Búscase. Wanted. Terrorista Internacional. International terrorist. Recompensa: 0,50$.

YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo
no hay comunistas pobres!!! a ver si nos enteramos: de la clase gobernante en Cuba hasta los pijoprogres de Rivas en Madrid, por no hablar de la renta de los barrios de BCN y ciudades de Catalunya donde gana la CUP... hipocresía al poder!

Findeton #1 Findeton *
Así que este tipo era amigo del dictador Fidel. Sí, ese que dijo que en 6 meses haría elecciones libres y medio siglo después se murió en la cama como dictador.

Kantinero #2 Kantinero *
Oleiros es medio comunista?

Que bien, tenía pensado pasar allí las navidades

#1 a los que huyeron ya vemos lo bien que les tratan en el sueño americano

Findeton #5 Findeton
#2 ¿Y por qué no vas a Cuba a pasar las navidades?

#3 Oliram
#1 Que sí , que bueno, que vale, que Gelo es un comunista pro etarra bolivariano pero, por qué le votais?

www.lavanguardia.com/dinero/20241203/10163136/peculiar-ciudad-galicia-

Lo que importa es que si en mi mano estubiera entragaría a Trump para juzgarlo por terrorista, golpista, ladrón, abusador y puede que muchas cosas mas, y no lo haría por la recompensa de 0,5€

Eibi6 #6 Eibi6 *
#1 sabes también quién era amigo de Fidel? Y este de verdadera amistad no de propagandilla, Don Manuel Fraga Iribarne.

Oleiros es el municipio más liberal en el sentido de tu paja mental de la provincia entera, lo único que tiene de comunista es que tiene bastantes bibliotecas y pista polideportivas... Por lo demás la especulación y liberalización del suelo que hay en ese municipio con Gelo es un escándalo que haría que te pasaras horas en el baño

#7 Kuruñes3.0
#1 Ese es tan comunista como mis pelotas.

MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Mucho me parece. ¬¬

duende #8 duende
Bueno, lo que tiene es una radio peculiar, intuyo que a muchos os gustará
emisora.org.es/oleiros/

#10 Aas59
Cosas de gallegos


