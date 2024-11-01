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Wallapop se ha convertido en el supermercado donde conseguir los últimos routers y amplificadores de Movistar

Equipos originales de Movistar, completamente nuevos, en su caja original y con el precinto intacto, se pueden encontrar a buen precio en populares plataformas de compraventa, evitando así tener que devolverlo a la operadora al darse de baja. Aparentemente, Telefónica lleva años sufriendo la fuga silenciosa de material que originalmente está destinado a provisionar el servicio de fibra en los hogares de los nuevos clientes y que acaba siendo puesto a la venta en apps de segunda mano.

| etiquetas: segunda mano , wallapop , routers , movistar , telefónica
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3 comentarios
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pepel #3 pepel
Cuando te das de alta, te lo traen a casa. Cuando te das de baja, que lo vengan a buscar.
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#1 Tensk
Noticias frescas...
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lolerman #2 lolerman
Recogerlo siempre les ha salido mas caro.
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menéame