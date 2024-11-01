Wallapop se ha convertido en el supermercado donde conseguir los últimos routers y amplificadores de Movistar

Equipos originales de Movistar, completamente nuevos, en su caja original y con el precinto intacto, se pueden encontrar a buen precio en populares plataformas de compraventa, evitando así tener que devolverlo a la operadora al darse de baja. Aparentemente, Telefónica lleva años sufriendo la fuga silenciosa de material que originalmente está destinado a provisionar el servicio de fibra en los hogares de los nuevos clientes y que acaba siendo puesto a la venta en apps de segunda mano.