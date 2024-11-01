edición general
Wall Street:el sistema se inunda de dinero 'peligroso'

Fitch advierte del peligro de un crédito de entidades no bancarias disparado
Ha pasado del 3% al 10% en unos años
Esto se suma a la presión del inmobiliario comercial y las pérdidas no realizadas. La última semana se han visto fuertes turbulencias en los principales índices a medida que la quiebra de First Brand y Tricolor (empresas relacionadas con el motor) hizo emerger en las cuentas de la banca regional de EEUU una posible crisis por los créditos subprime (alto riesgo). Los temores rápidamente se resolvieron pero este no es el primer susto

#1 mcfgdbbn3
Ahora solo falta empaquetar esas deudas de dudoso cobro en algún paquete y pagar a alguien para que diga que ese paquete es muy solvente y su compra es aconsejable, pero ya veréis cómo a los fondos buitre de siempre no se lo cuelan.
io1976 #2 io1976
Algunos dirán que han vuelto a fallar los controles, la realidad es que el normal funcionamiento de un sistema que sirve para enriquecer a cuatro y empobrecernos al resto.
