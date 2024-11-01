Wall Street:el sistema se inunda de dinero 'peligroso'

Fitch advierte del peligro de un crédito de entidades no bancarias disparado

Ha pasado del 3% al 10% en unos años

Esto se suma a la presión del inmobiliario comercial y las pérdidas no realizadas. La última semana se han visto fuertes turbulencias en los principales índices a medida que la quiebra de First Brand y Tricolor (empresas relacionadas con el motor) hizo emerger en las cuentas de la banca regional de EEUU una posible crisis por los créditos subprime (alto riesgo). Los temores rápidamente se resolvieron pero este no es el primer susto