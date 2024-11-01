Wall Street Journal revela que Tyler Robinson tuvo una vez un conductor trans de Uber [ENG]

Si bien no se pudo determinar definitivamente si Robinson se radicalizó durante el trayecto desde su casa hasta un VTC cercano, tampoco se pudo descartar, ya que se cree que intercambió unas breves palabras con la persona trans antes de ponerse los auriculares y permanecer en silencio durante el resto del trayecto. En este momento, sería prematuro establecer una relación causal directa entre este viaje para comprar pasta de dientes y artículos de afeitado y el asesinato de Charlie Kirk cuatro años y medio después.