Wall Street Journal revela que Tyler Robinson tuvo una vez un conductor trans de Uber [ENG]

Wall Street Journal revela que Tyler Robinson tuvo una vez un conductor trans de Uber [ENG]

Si bien no se pudo determinar definitivamente si Robinson se radicalizó durante el trayecto desde su casa hasta un VTC cercano, tampoco se pudo descartar, ya que se cree que intercambió unas breves palabras con la persona trans antes de ponerse los auriculares y permanecer en silencio durante el resto del trayecto. En este momento, sería prematuro establecer una relación causal directa entre este viaje para comprar pasta de dientes y artículos de afeitado y el asesinato de Charlie Kirk cuatro años y medio después.

#1 ldoes
El artículo agregó que era posible que Robinson hubiera sido adoctrinado en la “ideología de género” durante el viaje y que esa fue la razón por la que supuestamente le dijo “Gracias” a la mujer transgénero cuando lo dejó en la acera.

xD
Gry #3 Gry
Que horror, espero que condenen al conductor como cómplice de magnicidio.
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Esta no me como la cebollada.
tul #4 tul
le pico cobra gay xD
Quienmesalvara #5 Quienmesalvara
Jaja. Qué gracioso. Es increíble.
