"Vuestras casas serán destruidas, vuestras familias asesinadas": Estados Unidos ha lanzado millones de folletos de propaganda bélica, pero ¿funcionan? [Eng]  

Una exposición de folletos de operaciones psicológicas distribuidos en Irak, Afganistán y Libia finalmente muestra al pueblo estadounidense los mensajes que se hicieron en su nombre. Durante más de un siglo, el ejército de Estados Unidos ha estado lanzando panfletos propagandísticos en operaciones psicológicas deliberadas , o psyops, para lograr el éxito en la guerra. Pero la pregunta clave detrás de este esfuerzo sigue sin respuesta: ¿realmente funciona? En 1918, Estados Unidos lanzó más de tres millones de panfletos tras las líneas enemigas