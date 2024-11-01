edición general
6 meneos
30 clics

"Vuestras casas serán destruidas, vuestras familias asesinadas": Estados Unidos ha lanzado millones de folletos de propaganda bélica, pero ¿funcionan? [Eng]  

Una exposición de folletos de operaciones psicológicas distribuidos en Irak, Afganistán y Libia finalmente muestra al pueblo estadounidense los mensajes que se hicieron en su nombre. Durante más de un siglo, el ejército de Estados Unidos ha estado lanzando panfletos propagandísticos en operaciones psicológicas deliberadas , o psyops, para lograr el éxito en la guerra. Pero la pregunta clave detrás de este esfuerzo sigue sin respuesta: ¿realmente funciona? En 1918, Estados Unidos lanzó más de tres millones de panfletos tras las líneas enemigas

| etiquetas: guerras , panfletos , propaganda , ee.uu
4 2 0 K 114 Guerras
6 comentarios
4 2 0 K 114 Guerras
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Ni que fuera Gaza
0 K 20
#4 concentrado
Estos folletos funcionan bien, porque seguro que a estas alturas las reservas de papel higiénico en los supermercados estarán bajo mínimos.
0 K 20
pepel #5 pepel
Sí, las imprentas se frotan las manos.
0 K 18
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Pues la invasion la realizaron y completaron y asesinaron a 1 millon de iraquies.
0 K 16
suppiluliuma #2 suppiluliuma
Con los Zazis de MNM sí funciona: creen que Irán debería desarmarse. :troll:
0 K 10
taSanás #1 taSanás
Será papel reciclado con tinta ecológica, espero
0 K 8

menéame