Vuelven los griegos: la sisifemia explica la falta de sentido del esfuerzo laboral
La sisifemia contemporánea, la sensación de esfuerzo constante sin progreso ni sentido, más que heroica es silenciosa y cotidiana. Y eso la hace muy desgastante para los trabajadores.
sísifo
camus laboral
actualidad
#1
rafeame
No tiene sentido porque no tiene recompensa. Y tampoco se puede mantener de forma constante como dice el artículo, necesitamos tiempo de ocio. Pero todo ese tiempo invertido de más no obtiene recompensa proporcional.
2
K
20
#2
eldarel
#1
Yo lo veo más en que ver el sentido puede considerarse una recompensa.
0
K
10
#3
Nastar
Pues yo me he esforzado y tengo recompensa, es muy comodo decir que para que esforzarse si no se conseguira nada, asi todos iguales en la mediocridad
0
K
7
