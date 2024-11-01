edición general
7 meneos
70 clics
Vuelven los griegos: la sisifemia explica la falta de sentido del esfuerzo laboral

Vuelven los griegos: la sisifemia explica la falta de sentido del esfuerzo laboral

La sisifemia contemporánea, la sensación de esfuerzo constante sin progreso ni sentido, más que heroica es silenciosa y cotidiana. Y eso la hace muy desgastante para los trabajadores.

| etiquetas: sísifo , camus laboral
6 1 0 K 80 actualidad
3 comentarios
6 1 0 K 80 actualidad
#1 rafeame
No tiene sentido porque no tiene recompensa. Y tampoco se puede mantener de forma constante como dice el artículo, necesitamos tiempo de ocio. Pero todo ese tiempo invertido de más no obtiene recompensa proporcional.
2 K 20
eldarel #2 eldarel
#1 Yo lo veo más en que ver el sentido puede considerarse una recompensa.
0 K 10
#3 Nastar
Pues yo me he esforzado y tengo recompensa, es muy comodo decir que para que esforzarse si no se conseguira nada, asi todos iguales en la mediocridad
0 K 7

menéame