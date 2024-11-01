edición general
Vuelve la guerra entre Chamarines y Pelirrojos: ambos clanes se enfrentaron a la puerta de los juzgados

Un vigilante de seguridad resultó herido en una reyerta de una larga serie entre estas dos familias

eltoloco #3 eltoloco
Es una vergüenza que no haya un operativo policial cuando ya se sabia que esto podía ocurrir
#4 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
#1 kobofen
Los pelirrojos, todas sabemos quienes son. ¿y los chamarines?
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Las guerras clan.
