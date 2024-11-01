Vuelos privados de 200.000 euros para salir de Dubái, 8 horas de coche hasta Omán y colas de 4 horas en la frontera: así evacúan los ricos el Golfo mientras los aeropuertos siguen cerrados

Quienes se encuentran en centros neurálgicos de Emiratos Árabes Unidos como Dubái o Abu Dabi y se pueden permitir hacer frente a esas ingentes cantidades de dinero, están poniendo rumbo por carretera a Omán o Arabia Saudí, dos países cuyo espacios aéreos no están del todo cerrados. En el caso del paso fronterizo de Hatta, que conecta Emiratos Árabes Unidos con Omán, hay colas de cuatro horas. Además, ese tiempo de espera podría incrementarse aún más en los próximos días.