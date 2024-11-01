edición general
Vuelos privados de 200.000 euros para salir de Dubái, 8 horas de coche hasta Omán y colas de 4 horas en la frontera: así evacúan los ricos el Golfo mientras los aeropuertos siguen cerrados

Vuelos privados de 200.000 euros para salir de Dubái, 8 horas de coche hasta Omán y colas de 4 horas en la frontera: así evacúan los ricos el Golfo mientras los aeropuertos siguen cerrados

Quienes se encuentran en centros neurálgicos de Emiratos Árabes Unidos como Dubái o Abu Dabi y se pueden permitir hacer frente a esas ingentes cantidades de dinero, están poniendo rumbo por carretera a Omán o Arabia Saudí, dos países cuyo espacios aéreos no están del todo cerrados. En el caso del paso fronterizo de Hatta, que conecta Emiratos Árabes Unidos con Omán, hay colas de cuatro horas. Además, ese tiempo de espera podría incrementarse aún más en los próximos días.

Aguarrás #2 Aguarrás
Las ratas huyendo... ¡Poesía!. 8-D
4
Milmariposas #4 Milmariposas
Y con esto señores, se da por concluida la era de los mierdinfluencers. xD
1
El_Tio_Istvan #1 El_Tio_Istvan
"Pocomeparece" que decía aquel...
1
sleep_timer #7 sleep_timer
Yo si fuese el que lanza los misiles desde Irán tendría claro a donde apuntarlos.
0
Sabaoth #3 Sabaoth
Pues el paso fronterizo de Hatta está pegado al estrecho de Ormuz… yo iría por Al Aain si tuviera que salir de Emiratos, lo tengo claro…
0
eltxoa #6 eltxoa
Pagar impuestos sale caro. No pagarlos sale mucho más caro.
0
Mikhail #5 Mikhail
"Es el mercado, amigo." - Roderico, el Rata :roll:
0

