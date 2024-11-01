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Un vuelo de United Airlines choca contra un poste de luz al aterrizar en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey

Un vuelo de United Airlines procedente de Italia, durante su aproximación final al aeropuerto internacional Newark Liberty el domingo por la tarde, chocó contra un poste de luz sobre la autopista de peaje de Nueva Jersey, dañando un camión con remolque que circulaba por debajo y provocando que su conductor fuera trasladado al hospital con heridas leves, según informaron las autoridades.

| etiquetas: united airlines , newark , nueva jersey , choque , aviones , accidente
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2 comentarios
6 0 0 K 85 actualidad
powernergia #1 powernergia
"El conductor experimentó cómo los neumáticos de un avión comercial aterrizaban sobre el tractor o rozaban la parte superior del mismo",

Definición de milagro que no haya ocurrido nada grave.
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Milmariposas #2 Milmariposas
#1 www.youtube.com/shorts/sam-5oPWQQI

El susto del conductor, morrocotudo!
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menéame