Vuelco histórico: China adelanta a Alemania como mayor proveedor de España

El gigante asiático encadena cuatro meses como principal importador de nuestro país, por una suma de 16.965 millones

cosmonauta
¿Cómo miden las importaciones desde Alemania si hay libre circulación de mercancías en la Unión Europea?

Cuando compro un lavavajillas Balay, fabricado en España, diseñado en cinco países diferentes, licenciado a una empresa matriz alemana como Bosch y distribuida desde Zaragoza? A qué pais se lo atribuyen?
Don_Pixote
#1 en teoría con el VAT del producto final
Por ejemplo la planta de Zaragoza el producto final sale de ahí, aunque lleve piezas de medio mundo
Nómada_sedentario
#1 es the objective. No creo ni que conozcan la diferencia entre importaciones y adquisiciones intracomunitarias...
