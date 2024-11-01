edición general
Vuelca un coche en la avenida Príncipe de Asturias, en Gijón, al intentar adelantar a un camión

Dos peatones resultaron heridos en Cuatro Caminos por el impacto del vehículo accidentado cuya conductora salió por sus propios medios sin ayuda de los bomberos

#1 EISev *
Todo se desencadenó cuando un Alfa Romeo de color negro, en el que iba al volante una mujer, volcó tras intentar adelantar al vehículo pesado.

Por la foto parece un 147, que raro esperaba que fuese un SUV
