edición general
6 meneos
203 clics
VS: Alto a la Guardia Civil... pero sin competencias

VS: Alto a la Guardia Civil... pero sin competencias  

Alto a la Guardia Civil... pero sin competencias. Vídeo de Vaya Semanaita

| etiquetas: guardia civil , competencias , país vasco
5 1 0 K 64 ocio
1 comentarios
5 1 0 K 64 ocio
ehizabai #1 ehizabai
Se nota que VS está usando IA para los guiones.
Que yo pague esto con mis impuestos... Eitb, nora zoaz?
0 K 10

menéame