La voz de Amaia y los problemas de sonido frustran la gran noche de La Oreja de Van Gogh: nostalgia, confesiones y ‘chunda chunda’ en el regreso de la cantante a la banda

Si alguien todavía duda de que el regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh es un regalo para los millones de fans de la banda, es que todavía no ha visto las imágenes del inicio de su gira en el Bizkaia Arena de Bilbao de este fin de semana. 18.000 personas celebraron junto a la cantante y el resto del grupo el fin de una separación que dolía desde hace quince años, pero que terminó el 15 de octubre de 2025, cuando se hizo oficial la vuelta de la vocalista y una serie de conciertos con Tantas cosas que contar.