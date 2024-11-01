“Voy a rajar a esos hijos de puta”, dice Oliver Laxe perdiendo de golpe toda su espiritualidad al no ganar ningún Bafta

“Valor sentimental el de mis cojones”, declaró el director español, abandonando de golpe toda la espiritualidad de la que hace gala en las entrevistas y que parece haber perdido tras la derrota.
tenian mas potencial siguiendo la estela mas espiritual y poetica del director. hubiera sido mas gracioso que se hubiera descubierto la malafolla granaina y escribiese haikus dedicatorios donde podria decirle al director noruego de "Valor sentimental" que ojala dedique el premio al cultivo de olivos y le den aceitunas para lubricar las bisagras de los ataudes de sus putisimos muertos. para empezar