Vox ve inminente el acuerdo para investir a María Guardiola pese a la "interferencia" de Génova

La cúpula de Vox considera que la entrada de Génova en las conversaciones ha incrementado la "burocracia", pero que avanzan por buen camino. Aspiran al 20% de votos en CyL

vox , extremadura , maría guardiola
comentarios
wata #1 wata
No se podía saber. Anda que van a renunciar a las paguitas y los carguitos.
