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Vox se ve abocado a gobernar con el PP tras una sangría de casi 780.000 votos en la pugna de la derecha durante su peor mes por la guerra de Trump

Abre una nueva etapa estratégica en un mes delicado, tras acusar su asociación con EEUU y la demora en cerrar acuerdos

| etiquetas: vox , pp , gobierno , derecha , extrema derecha , trump , votos
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