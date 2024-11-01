edición general
VOX suspende sus negociaciones con Guardiola: en el aire su investidura en Extremadura

La formación de extrema derecha abre la incógnita sobre la gobernabilidad de Extremadura porque el PP depende de sus votos

la campaña electoral en Aragón, no; las negociaciones en Extremadura, sí
Menudo tiro en el pie te has pegado, señora guardiola.
