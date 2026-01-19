Vox confirma que paraliza la negociación con el PP en Extremadura a un día de constituirse la Asamblea

Vox da por ahora rotas las negociaciones con el PP en Extremadura a tan solo un día de constituirse la Asamblea. Las negociaciones se iniciaron la semana pasada con varias exigencias por parte del partido de Santiago Abascal encima de la mesa, entre ellas, asumir las políticas de la ultraderecha en materias como igualdad, cambio climático o derechos LGTBI, además de una vicepresidencia y varias consejerías.
O la otra parte cede y les dan lo que quieren o la cosa se complica mucho, de ahí algunos votos en contra de Junts en el Congreso para algarabía de la derecha radical que tenemos que ahí sí se ponen de acuerdo con los catalanes que más se les parece.
Esto es lo último que dice el acuerdo PSOE-Junts:
Estabilidad de la Legislatura: Estará sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos negociados
Ahora habría que ver los acuerdos negociados y si se avanzo o se cumplio alguno. De momento el capo esta en Waterloo.
Y todo esto lo digo con la pinza en la nariz.