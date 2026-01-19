edición general
Vox confirma que paraliza la negociación con el PP en Extremadura a un día de constituirse la Asamblea

Vox da por ahora rotas las negociaciones con el PP en Extremadura a tan solo un día de constituirse la Asamblea. Las negociaciones se iniciaron la semana pasada con varias exigencias por parte del partido de Santiago Abascal encima de la mesa, entre ellas, asumir las políticas de la ultraderecha en materias como igualdad, cambio climático o derechos LGTBI, además de una vicepresidencia y varias consejerías.

Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
PP y Vox no saben negociar, igual que Junts, quieren imponer sin ceder y sin llegar a puntos intermedios o escarados hacia la mayoría.

O la otra parte cede y les dan lo que quieren o la cosa se complica mucho, de ahí algunos votos en contra de Junts en el Congreso para algarabía de la derecha radical que tenemos que ahí sí se ponen de acuerdo con los catalanes que más se les parece.
#4 uvi *
#1 No lo veo comparable.

Esto es lo último que dice el acuerdo PSOE-Junts:

Estabilidad de la Legislatura: Estará sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos negociados

Ahora habría que ver los acuerdos negociados y si se avanzo o se cumplio alguno. De momento el capo esta en Waterloo.

Y todo esto lo digo con la pinza en la nariz.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 Si, porque menudo tufillo sueltan esos acuerdos negociados. :troll:
luspagnolu #7 luspagnolu
Recuerdo lo que pasó en Andalucía. Hicieron el paripé unos días, no sé si fue solo un día, y después tan amigos. Acabará pasando también en Extremadura.
angelitoMagno #5 angelitoMagno
La ultraderecha todo el día criticando que la izquierda solo se preocupe de "igualdad, cambio climático o derechos LGTBI" en vez de preocuparse de los trabajadores y del campo. Pero en cuanto pisan poder, su principal prioridad es son las políticas de igualdad, cambio climático o derechos LGTBI ...
elGude #3 elGude
Madre mía, que despropósito "igualdad, cambio climático o derechos LGTBI".
MisturaFina #8 MisturaFina
Esa gente no sabe que es una asamblea. Solo saben amenzar y enseñar la polla a sus subditos. No hay mas! Solo saben competir.
