Vox confirma que paraliza la negociación con el PP en Extremadura a un día de constituirse la Asamblea

Vox da por ahora rotas las negociaciones con el PP en Extremadura a tan solo un día de constituirse la Asamblea. Las negociaciones se iniciaron la semana pasada con varias exigencias por parte del partido de Santiago Abascal encima de la mesa, entre ellas, asumir las políticas de la ultraderecha en materias como igualdad, cambio climático o derechos LGTBI, además de una vicepresidencia y varias consejerías.