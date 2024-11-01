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Vox retrata al PP de Ayuso por su "espectáculo lamentable" en la Comisión de drogas: "Ya ni respeta las instituciones"

Vox retrata al PP de Ayuso por su "espectáculo lamentable" en la Comisión de drogas: "Ya ni respeta las instituciones"

Tras presentar fuera de plazo su propuesta para la Comisión de drogas de la Asamblea regional, la formación que dirige Isabel Díaz Ayuso la incluyó aún así en el orden del día de la última sesión. La chapuza se escenificó este miércoles cuando, en respuesta, todos los demás grupos abandonaron la sala y dejaron solos al presidente, Ismael Sirio López, y al resto de miembros del PP votando a favor de su texto, que se eligió como dictamen final de la Comisión.

| etiquetas: pp , madrid , comisiones , normas
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1 comentarios
2 0 0 K 28 Ayuso_news
#1 Eukherio
Que te llame chapucero uno de Vox es como que te diga que tienes mala cara el yonki de tu calle; debe doler.
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menéame