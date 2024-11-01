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Vox y PP cierran un acuerdo programático para Extremadura basado en 'prioridad de los españoles en sanidad' o el 'fin de las políticas de sustitución demográfica'

Vox y PP cierran un acuerdo programático para Extremadura basado en 'prioridad de los españoles en sanidad' o el 'fin de las políticas de sustitución demográfica'

Fuentes del partido de Abascal aseguran que todavía no se ha hablado de "vicepresidencias o consejerías".

| etiquetas: extremadura , pp , vox
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13 comentarios
5 1 0 K 62 actualidad
verdor #3 verdor
La misma mierda de sanidad de siempre pero con recortes para una minoria
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Raziel_2 #5 Raziel_2
#3 recortes para todos... la minoria es la excusa.
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jacm #7 jacm
#3 Recortes para todos. Para unos más.
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#11 concentrado
#3 Hombre, seguro que con eso consiguen la reducción de las listas de espera de 6 meses a 182 días.
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powernergia #4 powernergia
Que casualidad, pasan las elecciones de Aragón y CYL y se allanan todos los obstáculos
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angelitoMagno #6 angelitoMagno
seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos, prioridad de los españoles en sanidad, fin de Mercosur y el Pacto Verde, fin de las políticas de sustitución demográfica

De los 8 puntos, la mitad son en cosas en las que Extremadura no tiene competencias.
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Aokromes #10 Aokromes
#6 > prioridad de los españoles en sanidad,

dudo que esto siquiera sea legal.

> fin de las políticas de sustitución demográfica

me pregunto que partido politico lleva eso en su programa electoral.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... La reunión de este miércoles ha contado con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado...
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
(los de Fachascal le han dejado el ojal a Tellado para no poder sentarse en años... madre mía qué elasticidad, Miguel!)
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josde #8 josde
Se habrá bajado bien el pantalón para complacer a los de Vox.
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perrico #12 perrico
¿Lo de la prioridad para españoles es legal?
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Cehona #9 Cehona
'prioridad de los españoles en sanidad'
Como en la Justicia que es igual a todos pero tiene dos velocidades según sea el carnet.
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YSiguesLeyendo #13 YSiguesLeyendo
para 12: NO, en sanidad pública ningún triaje puede usar criterios administrativos (como nacionalidad, residencia, estado civil, etc.) sino únicamente criterios clínicos
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menéame