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Vox y PP cierran un acuerdo programático para Extremadura basado en 'prioridad de los españoles en sanidad' o el 'fin de las políticas de sustitución demográfica'
Fuentes del partido de Abascal aseguran que todavía no se ha hablado de "vicepresidencias o consejerías".
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#3
verdor
La misma mierda de sanidad de siempre pero con recortes para una minoria
3
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51
#5
Raziel_2
#3
recortes para todos... la minoria es la excusa.
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#7
jacm
#3
Recortes para todos. Para unos más.
2
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#11
concentrado
#3
Hombre, seguro que con eso consiguen la reducción de las listas de espera de 6 meses a 182 días.
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#4
powernergia
Que casualidad, pasan las elecciones de Aragón y CYL y se allanan todos los obstáculos
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#6
angelitoMagno
seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos, prioridad de los españoles en sanidad, fin de Mercosur y el Pacto Verde, fin de las políticas de sustitución demográfica
De los 8 puntos, la mitad son en cosas en las que Extremadura no tiene competencias.
2
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36
#10
Aokromes
#6
> prioridad de los españoles en sanidad,
dudo que esto siquiera sea legal.
> fin de las políticas de sustitución demográfica
me pregunto que partido politico lleva eso en su programa electoral.
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10
#1
YSiguesLeyendo
... La reunión de este miércoles ha contado con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado...
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#2
YSiguesLeyendo
(los de Fachascal le han dejado el ojal a Tellado para no poder sentarse en años... madre mía qué elasticidad, Miguel!)
1
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#8
josde
Se habrá bajado bien el pantalón para complacer a los de Vox.
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#12
perrico
¿Lo de la prioridad para españoles es legal?
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#9
Cehona
'prioridad de los españoles en sanidad'
Como en la Justicia que es igual a todos pero tiene dos velocidades según sea el carnet.
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#13
YSiguesLeyendo
para 12: NO, en sanidad pública ningún triaje puede usar criterios administrativos (como nacionalidad, residencia, estado civil, etc.) sino únicamente criterios clínicos
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K
10
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13
comentarios)
menéame
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De los 8 puntos, la mitad son en cosas en las que Extremadura no tiene competencias.
dudo que esto siquiera sea legal.
> fin de las políticas de sustitución demográfica
me pregunto que partido politico lleva eso en su programa electoral.
Como en la Justicia que es igual a todos pero tiene dos velocidades según sea el carnet.