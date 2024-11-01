"Vox es nuestro socio natural"

El debate sobre qué hacer con Vox retorna al PP. Génova asume que tiene que entenderse con Abascal, con quien trata de recomponer relaciones en Extremadura. El pasado lunes, el Partido Popular preparó una escenografía propia de una gran victoria electoral. Alberto Núñez Feijóo bajó al hall de la sede nacional, en la madrileña calle Génova, para recibir a María Guardiola, que en la víspera se proclamó ganadora de las elecciones en Extremadura. Le sujetó el brazo como signo de victoria mientras la plana mayor del partido, incluidos importantes..