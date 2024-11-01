edición general
7 meneos
13 clics
"Vox es nuestro socio natural"

"Vox es nuestro socio natural"

El debate sobre qué hacer con Vox retorna al PP. Génova asume que tiene que entenderse con Abascal, con quien trata de recomponer relaciones en Extremadura. El pasado lunes, el Partido Popular preparó una escenografía propia de una gran victoria electoral. Alberto Núñez Feijóo bajó al hall de la sede nacional, en la madrileña calle Génova, para recibir a María Guardiola, que en la víspera se proclamó ganadora de las elecciones en Extremadura. Le sujetó el brazo como signo de victoria mientras la plana mayor del partido, incluidos importantes..

| etiquetas: feijoó. vox , socio , natural , segun , genova
5 2 0 K 68 politica
6 comentarios
5 2 0 K 68 politica
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Por si alguien lo dudaba ahora esta confirmado por la cúpula del PP, son iguales y sus socios naturales.
5 K 62
#3 XcUl10
#1 si los empresarios y los inversores a los que les va increíble, mejor que nunca diría yo, con las políticas del PSOE, no suben salarios y bajan precios de los pisos y equilibran el nivel de vida que el PP no hable muy alto porque lo más probable es que haya sorpaso de VOX al PP en 2027. Esa gente y los empresarios lo saben de va a cargar la economía de estos España porque están controlados por empresas y gente fuera de España que es muy radical y realmente tienen miedo. Que harán algo? Ni…   » ver todo el comentario
1 K 26
#5 Piscardo_Morao
¿El extremo centro pactando con la extrema derecha? No me lo creo, pero si Feijoó y Guardiola decían que no iban a pactar con VOX, y como vimos con los whatsapps de Mazón, Feijoó es incapaz de mentir.... :troll:
2 K 26
powernergia #2 powernergia
Paripé, no hay debate.
1 K 20
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Entre el PP, y Vox no lo hay hacen como que son distintos sus mensajes y arco parlamentario, pero es el mismo en el que se han puesto de acuerdo.
2 K 40
#6 eldelcerro
Todo queda en casa
0 K 10

menéame