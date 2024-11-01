Vox exige al Gobierno salir del acuerdo de pandemias suscrito por los estados miembro de la OMS [Hemeroteca 2025]

Viernes, 11 de julio de 2025: Vox registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que insta al Gobierno a salir del acuerdo de pandemias suscritos por los estados miembro de la OMS y denuncia las "consecuencias catastróficas que tuvieron las recomendaciones del organismo sobre la salud y libertad de los españoles", para su discusión en la Comisión de Sanidad. El acuerdo sobre pandemias de la OMS "es contrario a la soberanía e intereses de España, así como al principio de prioridad nacional".