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Vox exige al Gobierno salir del acuerdo de pandemias suscrito por los estados miembro de la OMS [Hemeroteca 2025]

Viernes, 11 de julio de 2025: Vox registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que insta al Gobierno a salir del acuerdo de pandemias suscritos por los estados miembro de la OMS y denuncia las "consecuencias catastróficas que tuvieron las recomendaciones del organismo sobre la salud y libertad de los españoles", para su discusión en la Comisión de Sanidad. El acuerdo sobre pandemias de la OMS "es contrario a la soberanía e intereses de España, así como al principio de prioridad nacional".

| etiquetas: vox , oms , pandemia
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6 comentarios
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sat #1 sat
Vox: Esas ratas carroñeras con el debido respeto a las ratas.
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Ludovicio #6 Ludovicio
#1 Hasta hablando de ratas con hantavirus los de Vox son ratas mas peligrosas.
0 K 11
#5 concentrado
Libertad.... para que los virus se extiendan sin que coartemos sus movimientos.
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Lamantua #2 Lamantua
Vox exige..? xD xD xD xD
1 K 19
fofito #4 fofito
Es triste tener que pasar por estás circunstancias para poder disfrutar de unos días de silencio por parte de los vende patrias
0 K 12
#3 Barriales
Que poco le queda a estos vende patrias.
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menéame