Vox entra a gobernar en el Ayuntamiento de Torre Pacheco en coalición con el PP, a espaldas de la dirección nacional

El partido de extrema derecha contará con tres ediles en el equipo de gobierno, que se sumarán a los ocho con los que el PP ha estado gobernando en minoría. La decisión se ha tomado al margen de la dirección nacional del partido. “Pedimos permiso en reiteradas ocasiones para firmar los presupuestos y siempre nos han dado largas. Nos hemos cansado de que unos tengan trato de favor y otros no”. José Francisco Garre, portavoz municipal de Vox en Torre Pacheco. Garre, es afín a Antelo.