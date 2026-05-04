Vox confirma su tendencia a la baja y pierde casi un punto de estimación de voto en un mes

El bloque de la derecha conserva una abultada ventaja sobre la izquierda. La marca del agitador ultra Alvise Pérez, cerca de alcanzar a Podemos. El PP ganaría las elecciones generales, si se celebrasen hoy, con un 31,3% de los votos, casi dos puntos menos de lo que obtuvo en 2023, según el último barómetro del instituto 40dB. El sondeo confirma la tendencia a la baja de Vox, que cae casi un punto en estimación de voto en un mes, aunque sigue siendo la formación que más crece desde los comicios: un 5,5%.
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Por judios lamebotas del trumpismo. Se creian que la derecha española les iba a consentir arrastrar la bandera de nuestra nacion por agradar a Israel y EEUU solo porque "hay que votar para echar a Perro Xanxe"
Por ejemplo, ¿qué credibilidad tiene, para empezar, un partido que nos va contando constantemente el cuento del patriotismo, y luego no son capaces de mantenerse amigos y cooperadores entre ellos, y están peleándose constantemente entre ellos, expulsando incluso a gente del núcleo mas puro de Vox? ¿Qué credibilidad tiene sobre el cuento del patriotismo un… » ver todo el comentario