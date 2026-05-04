Vox confirma su tendencia a la baja y pierde casi un punto de estimación de voto en un mes

El bloque de la derecha conserva una abultada ventaja sobre la izquierda. La marca del agitador ultra Alvise Pérez, cerca de alcanzar a Podemos. El PP ganaría las elecciones generales, si se celebrasen hoy, con un 31,3% de los votos, casi dos puntos menos de lo que obtuvo en 2023, según el último barómetro del instituto 40dB. El sondeo confirma la tendencia a la baja de Vox, que cae casi un punto en estimación de voto en un mes, aunque sigue siendo la formación que más crece desde los comicios: un 5,5%.