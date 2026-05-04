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Vox confirma su tendencia a la baja y pierde casi un punto de estimación de voto en un mes

El bloque de la derecha conserva una abultada ventaja sobre la izquierda. La marca del agitador ultra Alvise Pérez, cerca de alcanzar a Podemos. El PP ganaría las elecciones generales, si se celebrasen hoy, con un 31,3% de los votos, casi dos puntos menos de lo que obtuvo en 2023, según el último barómetro del instituto 40dB. El sondeo confirma la tendencia a la baja de Vox, que cae casi un punto en estimación de voto en un mes, aunque sigue siendo la formación que más crece desde los comicios: un 5,5%.

| etiquetas: vox , sondeos
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7 comentarios
9 2 0 K 127 actualidad
madeagle #2 madeagle
Se jodan

Por judios lamebotas del trumpismo. Se creian que la derecha española les iba a consentir arrastrar la bandera de nuestra nacion por agradar a Israel y EEUU solo porque "hay que votar para echar a Perro Xanxe"
3 K 48
#3 woke *
Los votantes de Vox nunca votarían al PSOE y probablemente tampoco al PP.
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#6 Tronchador.
#3 Nunca al PP... ¿De donde ha salido toda esa gente, de la JONS, de España 2000? No, han salido del PP.
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angeloso #7 angeloso
#3 Claro, alguien alimentó a Fraga después de medianoche y de ahí salieron los votantes de Vox. Ciencia.
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#1 BoosterFelix
Pues me estoy llevando una sorpresa, porque Vox no tiene motivos mas que para seguir ganando popularidad en este país. Por varios motivos.

Por ejemplo, ¿qué credibilidad tiene, para empezar, un partido que nos va contando constantemente el cuento del patriotismo, y luego no son capaces de mantenerse amigos y cooperadores entre ellos, y están peleándose constantemente entre ellos, expulsando incluso a gente del núcleo mas puro de Vox? ¿Qué credibilidad tiene sobre el cuento del patriotismo un…   » ver todo el comentario
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#4 tierramar
Los medios de comunicación del PPSOE están haciendo el trabajo, parece que el objetivo es que el siguiente gobierno lo conforme el PPSOE, expulsando a cualquier otro partido del gobierno y de sus cloacas
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vviccio #5 vviccio *
No puede ser que no ganen ni con toda la ayuda de jueces, fiscales, policías, empresaurios y mierdos de desinformación.
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menéame