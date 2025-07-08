Vox alcanza su mejor resultado desde las generales y deja al PP en su peor registro

El PP no rentabiliza su estrategia de oposición al Gobierno y obtiene su peor resultado (30,7%) desde las elecciones generales de 2023, según el último barómetro del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Es Vox el partido que se dispara y crece más de dos puntos con una estimación de voto del 17,4%. La formación de Santiago Abascal firma su mejor resultado, cinco puntos por encima de su registro del 23-J, a costa de un PP que recorre el camino inverso y pierde 2,4 puntos.