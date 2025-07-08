Vox alcanza su mejor resultado desde las generales y deja al PP en su peor registro

El PP no rentabiliza su estrategia de oposición al Gobierno y obtiene su peor resultado (30,7%) desde las elecciones generales de 2023, según el último barómetro del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Es Vox el partido que se dispara y crece más de dos puntos con una estimación de voto del 17,4%. La formación de Santiago Abascal firma su mejor resultado, cinco puntos por encima de su registro del 23-J, a costa de un PP que recorre el camino inverso y pierde 2,4 puntos.
Grandísima cagada histórica de un partido que posiblemente ya no volverá a ser visto como un partido moderado de Estado sino como una panda de holligans desesperados y negacionistas capaces de hacer saltar por los aires cualquier moderación institucional por la desesperación del poder.
Además, es tan inestable emocionalmente (que a veces ni se la entiende hablar) que dudo que el PP sea capaz de ponerla al frente. Iríamos a escándalo y vergüenza diaria. Algo insostenible.
Que la usen para captar votos? Sí. De ahí a liderar y aspirar a gobernar España? lo dudo.
No lo digas muy fuerte.
Hacer
Nada
Unos siembran, otros recogen.
Que siga el PP viajando hacia la derecha más ultra, parece que le está funcionando muy bien.
*badumpssss
Y ojalá salgan más palurdos que reivindiquen su derecho a robar y mangonear fuera del pp/nox/avise. La caterva de votantes palurdo españoles de derechas que les enacanta ser pastoreados es extensa...
De ahí el desespero de Fakejoo que ademas se le escapa el centro por su deriva ultra ...
No vais a sumar derechozos ...id asumiéndolo: la polarización funciona en las dos direcciones.
Ahora que el Psoe se centre en la agenda social y que retrate a las derechas.
Ya esta Ana Rosa con Falejoo en T5 ... entrevista lasciva de comida anal hasta decir basta.