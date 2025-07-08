edición general
Vox alcanza su mejor resultado desde las generales y deja al PP en su peor registro

El PP no rentabiliza su estrategia de oposición al Gobierno y obtiene su peor resultado (30,7%) desde las elecciones generales de 2023, según el último barómetro del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Es Vox el partido que se dispara y crece más de dos puntos con una estimación de voto del 17,4%. La formación de Santiago Abascal firma su mejor resultado, cinco puntos por encima de su registro del 23-J, a costa de un PP que recorre el camino inverso y pierde 2,4 puntos.

Comentarios destacados:      
vicus. #5 vicus.
O sea, los moderados se van para PSOE y los más ultras para VOX, es lo que tiene competir con los ultra fascistas, que al final la gente vota al original.
5 K 72
mariKarmo #6 mariKarmo *
La panda de inútiles del PP se ha creído que puede atraer al votante de VOX pareciéndose a VOX en vez de ser un partido de Estado y moderado para intentar atraer al votante del PSOE mediante una conducta centrista y responsable.

Grandísima cagada histórica de un partido que posiblemente ya no volverá a ser visto como un partido moderado de Estado sino como una panda de holligans desesperados y negacionistas capaces de hacer saltar por los aires cualquier moderación institucional por la desesperación del poder.
4 K 47
Graffin #8 Graffin
#6 No seas catastrofista, cuando lo presida Ayuso "la moderada" todo cambiará, te lo digo yo.
0 K 8
mariKarmo #12 mariKarmo *
#8 Ayuso causa rechazo y vergüenza en la mayoría del país. Fuera de Madrid creo que tiene poco que hacer.

Además, es tan inestable emocionalmente (que a veces ni se la entiende hablar) que dudo que el PP sea capaz de ponerla al frente. Iríamos a escándalo y vergüenza diaria. Algo insostenible.

Que la usen para captar votos? Sí. De ahí a liderar y aspirar a gobernar España? lo dudo.
0 K 15
Alegremensajero #15 Alegremensajero
#12 "Además, es tan inestable emocionalmente (que a veces ni se la entiende hablar)". Estás hablando del partido del de: "Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde", o del " cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo. Beneficio político" o de la del "relaxing cup of café con leche en el Madrid de los Austrias".

No lo digas muy fuerte.
3 K 34
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Sin
Hacer
Nada

Unos siembran, otros recogen.
3 K 47
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#2 VOX gana sin hacer nada, el sueño húmedo de Abascal.
1 K 26
makinavaja #13 makinavaja
Que la tercer fuerza más votada sean unos palurdos como los de VOX da mucho miedo...
2 K 37
mosfet #16 mosfet *
#13 Eso mismo estaba pensando, ¿Que lleva a la gente votar a vox?, ¿El discurso del odio?
0 K 7
karakol #4 karakol
El original siempre será mejor que la copia.

Que siga el PP viajando hacia la derecha más ultra, parece que le está funcionando muy bien.
1 K 35
#19 luckyy
#4 Lo que llaman ultraderecha viene siendo la derecha de toda la vida. El PP es esa misma ultraderecha disfrazada de democracia y que decía que era el centro para conseguir votos pero siempre han sido hijos del fascismo patrocinado por el capitalismo, que tampoco se llama como tal sino neoliberalismo y vox es ese mismo partido cansado de disimular que es de centro.
0 K 6
angelitoMagno #14 angelitoMagno *
Podemos baja mientras PSOE y Sumar suben. Curioso. Supongo que la culpa será de los medios.
1 K 31
autonomator #17 autonomator
Los de el PP se han esTellado.

*badumpssss
1 K 28
Anfiarao #11 Anfiarao *
Genial. Ahora espero que el palurdo del Alvise se lo curre, trabaje un poco y atraiga palurdos del partido porcino y de nox....

Y ojalá salgan más palurdos que reivindiquen su derecho a robar y mangonear fuera del pp/nox/avise. La caterva de votantes palurdo españoles de derechas que les enacanta ser pastoreados es extensa...
1 K 28
reivaj01 #9 reivaj01
Según la encuesta, todo sigue igual, más del 75% de votos va a partidos de derecha.
0 K 13
#1 ombresaco *
Si eso es verdad, ¿veremos al PP quejándose de que la ley electoral no es justa?
0 K 11
pepel #3 pepel
#1 La fruta le gusta, y continúa equivocando el objetivo.
2 K 41
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#1 Ya lo hicieron en julio.
El PP valora cambiar la ley electoral si gobierna para evitar la «dictadura» de las minorías
theobjective.com/espana/politica/2025-07-08/pp-valora-cambiar-ley-elec
1 K 27
oceanon3d #18 oceanon3d *
En resumen, a falta de activar el votante de izquierdas tradicionalmente dormido fuera de periodos electorales, las izquierdas estan igual o mejor que en las ultimas lecciones. Cuando mas voto de VOX mas votante de izquierdas en periodos electoral.

De ahí el desespero de Fakejoo que ademas se le escapa el centro por su deriva ultra ...

No vais a sumar derechozos ...id asumiéndolo: la polarización funciona en las dos direcciones.

Ahora que el Psoe se centre en la agenda social y que retrate a las derechas.


Ya esta Ana Rosa con Falejoo en T5 ... entrevista lasciva de comida anal hasta decir basta.
0 K 8

