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Vox acusa a Génova de estar detrás del manifiesto de los críticos para desestabilizarles

Vox acusa a Génova de estar detrás del manifiesto de los críticos para desestabilizarles

Vox ha enmarcado este miércoles el manifiesto de los críticos del partido exigiendo un congreso extraordinario en una estrategia de la dirección nacional del PP para "malmeter", intentar "desestabilizar" y "socavar la moral" de los simpatizantes. Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, quien ha considerado un "delirio" el manifiesto de los exdirigentes del partido, entre los que están Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega

| etiquetas: vox , génova , pp , acusaciones , críticos
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9 comentarios
4 0 0 K 66 actualidad
Alfon_Dc #1 Alfon_Dc
En Vox toman a sus votantes por mermados mentales...no entro a valorar si con o sin razón.
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Sandevil #6 Sandevil *
#1 es que son mermados mentales. Yo mojo a partir de las muestras que he conocido.
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#9 Bravok1 *
#1 No entras a valorar pero sabes bien la respuesta.. Como todos. Te has quedado corto con la descripción.
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yoma #4 yoma
Pues actuar en consecuencia y no les apoyéis ningún gobierno autonómico. :troll:
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#2 Leon_Bocanegra
Si, si ,pero luego les dais los gobiernos de todas las comunidades en las que os necesiten.
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#7 concentrado
Los designios de los sobres son inescrutables.
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comadrejo #3 comadrejo
Ali Vagoscal y los 40 nacistones. :popcorn:
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Es burdo pero vamos con ello :troll:
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#8 Bravok1
Mmm.... Pelea de ratas...
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
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