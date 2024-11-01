Vox acusa a Génova de estar detrás del manifiesto de los críticos para desestabilizarles

Vox ha enmarcado este miércoles el manifiesto de los críticos del partido exigiendo un congreso extraordinario en una estrategia de la dirección nacional del PP para "malmeter", intentar "desestabilizar" y "socavar la moral" de los simpatizantes. Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, quien ha considerado un "delirio" el manifiesto de los exdirigentes del partido, entre los que están Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega