Los votantes no saben quién está al frente de los demócratas estadounidenses, el partido tampoco

El buen resultado electoral del pasado 4 de noviembre fue un oasis para los demócratas, pero no el final del desierto por donde están vagando desde hace un año. Las victorias electorales por todo el país señalaron distintas estrategias para hacer oposición a Donald Trump e intentar remontar en las legislativas del año que viene.
En EEUU no existe un "líder de partido" al estilo de España. Si, en teoría hay uno, pero se limita a labores administrativa. Tipo "hay que organizar una convención nacional, yo me encargo", pero ni es la cara visible ni el portavoz ni el que marca la línea ideológica.
El que se quedó sin referentes fue el partido republicano, al que fagocitó Trump por ese motivo, quien se ha quedado como única cabeza visible, rodeada por los oportunistas de turno, cada cual más mediocre e idiota (véase JD Vance). Mismo proceso que ha sucedido en la derecha española. Pero eso para la acrítica derecha mediática este no es el problema.