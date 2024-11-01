edición general
Los votantes no saben quién está al frente de los demócratas estadounidenses, el partido tampoco

El buen resultado electoral del pasado 4 de noviembre fue un oasis para los demócratas, pero no el final del desierto por donde están vagando desde hace un año. Las victorias electorales por todo el país señalaron distintas estrategias para hacer oposición a Donald Trump e intentar remontar en las legislativas del año que viene.

themarquesito #3 themarquesito
Los partidos políticos estadounidenses no son entidades coherentes y unitarias, así que a duras penas se puede hablar de un líder demócrata. El jefe del partido en la Cámara es Hakeem Jeffries, apodado AIPAC Shakur, mientras que en el Senado el partido lo encabeza Chuck Schumer.
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Esto lo explicaba el Senserrich en uno de sus artículos (aunque el Senserrich da cada bandazos que como para fiarte, pero bueno, Publico tampoco destaca por su buen hacer)

En EEUU no existe un "líder de partido" al estilo de España. Si, en teoría hay uno, pero se limita a labores administrativa. Tipo "hay que organizar una convención nacional, yo me encargo", pero ni es la cara visible ni el portavoz ni el que marca la línea ideológica.

Puede haber algún congresista…   » ver todo el comentario
emmett_brown #4 emmett_brown *
El otro día escuché por la radio a una tertuliana decir que los demócratas no tenían referentes. Analfabetos políticos que no conocen, o no quieren dar a conocer, a figuras con ideas propias como Sanders, Ocasio-Cortez o el reciente Mamdani.

El que se quedó sin referentes fue el partido republicano, al que fagocitó Trump por ese motivo, quien se ha quedado como única cabeza visible, rodeada por los oportunistas de turno, cada cual más mediocre e idiota (véase JD Vance). Mismo proceso que ha sucedido en la derecha española. Pero eso para la acrítica derecha mediática este no es el problema.
themarquesito #5 themarquesito
#4 Jasmine Crockett y Jamie Raskin también son dos buenos referentes
Yorga77 #1 Yorga77
Lo que les pasa que sus bases quieren girar a la izquierda y los de siempre no quieren que los que tienen dinero les den la espalda. :troll:
