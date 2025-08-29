Von der Leyen: el Plan SAFE de 150 mil millones está totalmente suscrito (EN)

SAFE forma parte del plan industrial de defensa de 800 000 millones de euros lanzado por la Unión Europea. Insistió en que «se trata de una adquisición conjunta. Implica defensa aérea y antimisiles, ciberdefensa y, por supuesto, drones».
Un buen empuje a la industria europea que traerá empleos, nuevas tecnologías y seguridad conjunta sin dependencias del Trump de turno
Hemos vivido muy bien bajo el paraguas, pero ahora el presidente que lo sujeta no es de fiar y se reúne de buen rollo con el enemigo de las libertades de todos
¿Innecesario? No
¿Evitable? Si Rusia tuviera un gobierno responsable y menos paranoico, no habría invadido Ucrania ni había amenazas a los países del mundo libre