edición general
6 meneos
21 clics
Von der Leyen: el Plan SAFE de 150 mil millones está totalmente suscrito (EN)

Von der Leyen: el Plan SAFE de 150 mil millones está totalmente suscrito (EN)

SAFE forma parte del plan industrial de defensa de 800 000 millones de euros lanzado por la Unión Europea. Insistió en que «se trata de una adquisición conjunta. Implica defensa aérea y antimisiles, ciberdefensa y, por supuesto, drones».

| etiquetas: ue , armas , defensa , von der leyen , safe
5 1 0 K 59 actualidad
6 comentarios
5 1 0 K 59 actualidad
sotillo #2 sotillo
Puta nos vas arruinar a todos para vosotros haceros más ricos todavía
3 K 53
Tkachenko #1 Tkachenko
Que puto asco dan :ffu:
0 K 19
io1976 #4 io1976
Estos hijos de puta corruptos deberían ser juzgados por traidores.
1 K 19
#6 mariopg
sólo los franceses pueden mostrarnos el camino, pero que esta vez no sea sólo en francia
0 K 8
TripleXXX #3 TripleXXX
Por el apellido me suena a aristócrata, lo mismo estoy equivocado pero, si fuese así tendría tela que en este siglo sigan existiendo.
0 K 7
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Me alegra ver que a los putinejos les molesta: A fastidiarse, lamebotas :-*

Un buen empuje a la industria europea que traerá empleos, nuevas tecnologías y seguridad conjunta sin dependencias del Trump de turno
Hemos vivido muy bien bajo el paraguas, pero ahora el presidente que lo sujeta no es de fiar y se reúne de buen rollo con el enemigo de las libertades de todos
¿Innecesario? No
as.com/actualidad/sociedad/un-propagandista-de-putin-amenaza-con-bomba
¿Evitable? Si Rusia tuviera un gobierno responsable y menos paranoico, no habría invadido Ucrania ni había amenazas a los países del mundo libre
0 K 6

menéame