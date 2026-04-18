Volotea acaba de anunciar que, a partir de ahora, si sube el precio del combustible, le repercutirá el incremento al consumidor después de haber comprado el billete. Pero nos dice que no nos preocupemos, que si baja también nos repercutirá el descuento. Bueno, porque sabe que no va a bajar, evidentemente.
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Pero no, es más fácil cargarle el muerto al viajero.
O puede que hayan comprado los futuros, y ahora se van a sacar un extra por su cara bonita, tampoco podemos descartarlo.
NB: Por cierto, he leído que podrían comprar «futuros de requesón». Ay, la dixeslia.
El articulo empieza que da gusto
Opinión |
¿Volver a pagar por un billete ya comprado?
Editorial del episodio 114 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
Rubén Sánchez
España-18/04/2026
Las masacres que están organizando Trump y Netanyahu en Oriente Medio para hacer negocio van a tener consecuencias muy negativas para la economía de los consumidores en buena parte del planeta. En España ya hemos visto cómo se han inflado los precios de la gasolina, y muy por encima, además, de lo que tendría que tocar como consecuencia del… » ver todo el comentario