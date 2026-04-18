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¿Volver a pagar por un billete ya comprado?

¿Volver a pagar por un billete ya comprado?

Volotea acaba de anunciar que, a partir de ahora, si sube el precio del combustible, le repercutirá el incremento al consumidor después de haber comprado el billete. Pero nos dice que no nos preocupemos, que si baja también nos repercutirá el descuento. Bueno, porque sabe que no va a bajar, evidentemente.

| etiquetas: volotea , combustible , precio
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10 comentarios
11 3 0 K 184 Avionéame
rogerius #2 rogerius
Vaya, ahora resulta que los contratos también son papel mojado. ¡Qué siglo interesante nos está quedando! ¡El beneficio del accionista, primero!
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Veelicus #6 Veelicus
#2 Imagino que como siempre habra un monton de letra pequeña pero esta claro que la UE tendria que entrar porque si esa clausula existe podria ser abusiva
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rogerius #7 rogerius
#6 Veremos a ver. :troll:
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#9 Setis
#2 Las aerolíneas podían comprar futuros de queroseno, asegurándose así el precio del mismo.

Pero no, es más fácil cargarle el muerto al viajero.

O puede que hayan comprado los futuros, y ahora se van a sacar un extra por su cara bonita, tampoco podemos descartarlo.
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rogerius #10 rogerius *
#9 En efecto. Son listos para lo que quieren. Y parece que en este caso quieren lo que dices. El futuro y los extras.

NB: Por cierto, he leído que podrían comprar «futuros de requesón». xD Ay, la dixeslia.
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aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
"Las masacres que están organizando Trump y Netanyahu en Oriente Medio para hacer negocio van a tener consecuencias muy negativas para la economía de los consumidores en buena parte del planeta"

El articulo empieza que da gusto
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Cantro #3 Cantro
No sé vosotros, pero yo no puedo leer el artículo. ¿Algún alma caritativa?
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#8 Albarkas
#3
Opinión |
¿Volver a pagar por un billete ya comprado?
Editorial del episodio 114 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
Rubén Sánchez
España-18/04/2026
Las masacres que están organizando Trump y Netanyahu en Oriente Medio para hacer negocio van a tener consecuencias muy negativas para la economía de los consumidores en buena parte del planeta. En España ya hemos visto cómo se han inflado los precios de la gasolina, y muy por encima, además, de lo que tendría que tocar como consecuencia del…   » ver todo el comentario
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#1 sliana
y porque no van a publicar los precios y afirmaran que han pagado mas de lo que te han dicho.
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#5 endy
Volotea revolotea el precio
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menéame