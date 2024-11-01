Volkswagen pasa a Tesla en matriculaciones de vehículos eléctricos en Europa

El fabricante de automóviles Volkswagen cerró 2025 como la marca con mayor volumen de matriculaciones de vehículos eléctricos en Europa tras registrar 274.278 unidades, un 56% más que en el ejercicio anterior, mientras que Tesla se tuvo que conformar con la entrega de 236.357 ventas después de experimentar un retroceso comercial en el continente del 27%, según datos de la consultora Jato Dynamics. Este cambio de posiciones se produjo en un ejercicio de crecimiento para el mercado eléctrico europeo, cuyas matriculaciones crecieron un 29%.