Voladura 76 | La operación secreta que dinamitó el franquismo  

Voladura 76' es un documental en clave de thriller político que pone al descubierto la operación secreta que dinamitó el régimen franquista desde su interior

Quillotro
Hombre. Igual la muerte de un señor de 82 años tuvo también algo que ver...
uyquefrio
Y de la noche a la mañana, por arte de birlibirloque, millones de franquistas se despertaron demócratas. :-D
