1
meneos
13
clics
Voladura 76 | La operación secreta que dinamitó el franquismo
Voladura 76' es un documental en clave de thriller político que pone al descubierto la operación secreta que dinamitó el régimen franquista desde su interior
|
etiquetas
:
franquismo
,
democracia
,
documental
1
0
0
K
18
politica
1
0
0
K
18
politica
#1
Quillotro
Hombre. Igual la muerte de un señor de 82 años tuvo también algo que ver...
0
K
17
#2
uyquefrio
*
Y de la noche a la mañana, por arte de birlibirloque, millones de franquistas se despertaron demócratas.
0
K
10
