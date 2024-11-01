¿Vivirá mejor la próxima generación? [EN]

Hay una disminución significativa del optimismo global sobre el futuro. Solo el 32% de los encuestados en 28 países cree que la próxima generación vivirá en mejores condiciones. La disminución es más pronunciada en las principales economías asiáticas, como India y China. En América del Norte y Europa, las perspectivas parecen incluso más sombrías: la proporción de encuestados que cree que las generaciones futuras disfrutarán de mejores condiciones que las actuales oscila entre sólo el 6% en Francia y el 21% en Estados Unidos.