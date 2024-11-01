Viviendas y complejidades (Roger Senserrich)

Uno de los problemas típicos en las regiones más ricas de Estados Unidos es el elevadísimo precio de la vivienda. Lugares como Boston, Nueva York, Los Ángeles o San Francisco están repletos de empresas punteras en sectores innovadores que pagan salarios muy altos. Eso, junto al hecho que son sitios estupendos para vivir en muchos aspectos, hace que mucha gente quiera vivir allí generando una demanda. Por desgracia, estas ciudades y regiones, han puesto una enorme cantidad de barreras burocráticas y regulatorias que impiden construir más pisos..