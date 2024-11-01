edición general
La vivienda supera máximos de 2007: 752.661 ventas y precios récord en 2025

El mercado inmobiliario registra un alza del 4,4% en las operaciones y un aumento del 7,5% en el precio medio, que supera el máximo nominal de 2007. Los mayores aumentos de precio se registraron en Región de Murcia (+14,4%), Cantabria (+14,4%), Comunidad de Madrid (+13,3%) e Islas Canarias (+12%). Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 13,7% en 2025. La creación de sociedades para comprar inmuebles aumentó en todas las comunidades autónomas.

ostiayajoder #5 ostiayajoder *
#3 lo q sube los precios es lo q la gente puede pagar mas por los pisos.

Y los q pueden pagar mas por ellos son fondos de inversion y ciudada os de otros paises q vienen a invertir y compran al contado.

Contra esa gente compites y no contra gente q, con 2 hijos, cobra el SMI y por esos suben los precios.
Findeton #2 Findeton
Esto es el reventón. Es una crisis de oferta, la típica crisis de escasez socialista, lo cual tiene sentido porque el problema es que los políticos impiden construir suficiente.

En las crisis capitalistas, la crisis es la sobre producción, en cambio.
Esperanza_MM #3 Esperanza_MM *
#2 Pero a muchos les cuesta entender que:

Récord de inmigración = Récord de precios

Si entran aproximadamente 5 veces mas personas que viviendas se construyen ¿Como piensan que no van a subir los precios?

Y antes de que salga alguien con la bobada de las viviendas vacías, esas están en la España vaciada o donde no quieren vivir ni los Españoles ni los inmigrantes.
ostiayajoder #4 ostiayajoder *
#2 Eso es una SUBNORMALADA.

Quien cojones va a construir viviendas? Tu? Pq hay menos de la mitad de trabajadores de la construccion q en 2007 (como 1.5 millones menos) y, entonces, cuando todo peto, nos tuvimos q comer a todos pq no sabian hacer otra cosa.

De donde vas a sacarlos? Q vas a hacer con ellos cuando no sean necesarios?

Y no solo eso: maquinaria, la arena esta carisima, el acero esta carisimo, todo esta caro de cojones y a ti lo unico q se te ocurre.es 'construir mas' a lo…   » ver todo el comentario
#1 Review
Cuando reviente todo ésto, la caída va a ser tremenda
