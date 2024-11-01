La vivienda supera máximos de 2007: 752.661 ventas y precios récord en 2025

El mercado inmobiliario registra un alza del 4,4% en las operaciones y un aumento del 7,5% en el precio medio, que supera el máximo nominal de 2007. Los mayores aumentos de precio se registraron en Región de Murcia (+14,4%), Cantabria (+14,4%), Comunidad de Madrid (+13,3%) e Islas Canarias (+12%). Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 13,7% en 2025. La creación de sociedades para comprar inmuebles aumentó en todas las comunidades autónomas.