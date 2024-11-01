La vivienda supera máximos de 2007: 752.661 ventas y precios récord en 2025

El mercado inmobiliario registra un alza del 4,4% en las operaciones y un aumento del 7,5% en el precio medio, que supera el máximo nominal de 2007. Los mayores aumentos de precio se registraron en Región de Murcia (+14,4%), Cantabria (+14,4%), Comunidad de Madrid (+13,3%) e Islas Canarias (+12%). Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 13,7% en 2025. La creación de sociedades para comprar inmuebles aumentó en todas las comunidades autónomas.
| etiquetas: mercado inmobiliario , pisos , hipotecas , vivienda , ventas , 2025
Y los q pueden pagar mas por ellos son fondos de inversion y ciudada os de otros paises q vienen a invertir y compran al contado.
Contra esa gente compites y no contra gente q, con 2 hijos, cobra el SMI y por esos suben los precios.
En las crisis capitalistas, la crisis es la sobre producción, en cambio.
Récord de inmigración = Récord de precios
Si entran aproximadamente 5 veces mas personas que viviendas se construyen ¿Como piensan que no van a subir los precios?
Y antes de que salga alguien con la bobada de las viviendas vacías, esas están en la España vaciada o donde no quieren vivir ni los Españoles ni los inmigrantes.
Quien cojones va a construir viviendas? Tu? Pq hay menos de la mitad de trabajadores de la construccion q en 2007 (como 1.5 millones menos) y, entonces, cuando todo peto, nos tuvimos q comer a todos pq no sabian hacer otra cosa.
De donde vas a sacarlos? Q vas a hacer con ellos cuando no sean necesarios?
Y no solo eso: maquinaria, la arena esta carisima, el acero esta carisimo, todo esta caro de cojones y a ti lo unico q se te ocurre.es 'construir mas' a lo… » ver todo el comentario