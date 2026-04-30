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Vivienda ofrece a Junts y PNV bonificar el IRPF a caseros que congelen el alquiler
El Gobierno quiere acelerar la aprobación de medidas relacionadas con el mercado del alquiler de vivienda.
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#1
Narmer
Mientras los que doblamos el lomo pagamos un buen pellizco de nuestras ganancias, los rentistas tienen condiciones fiscales bastante mejores.
De verdad que me hacen sentir gilipollas por no subirme al carro de la especulación. Y esto es con un gobierno “progresista”. En cuanto PPVOX gobiernen, aún irá a peor: a extraer rentas de los trabajadores para dar facilidades y prebendas fiscales a los ricos.
Todo bien.
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#2
cenutrios_unidos
#1
Esto...tú te desgravas por el alquiler? Hay mucha gente que lo hace.
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De verdad que me hacen sentir gilipollas por no subirme al carro de la especulación. Y esto es con un gobierno “progresista”. En cuanto PPVOX gobiernen, aún irá a peor: a extraer rentas de los trabajadores para dar facilidades y prebendas fiscales a los ricos.
Todo bien.