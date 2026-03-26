Vivienda Mallorca: La antigua cárcel de Palma presenta "riesgos potencialmente mortales" y "riesgo sanitario extremo" para sus 200 ocupantes

Un informe del Servicio de Protección de Edificios de Cort advierte de que "el simple hecho de transitar por su interior puede provocar accidentes con posibilidad de consecuencia de muerte o de afección muy grave". Junto a ello, los técnicos alertan de la presencia extendida de basura y de residuos orgánicos de origen humano, cuya acumulación ha crecido de forma "exponencial" desde la última evaluación. Esa situación, concluye el informe, genera "un riesgo sanitario de carácter extremo".