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Vivienda Mallorca: La antigua cárcel de Palma presenta "riesgos potencialmente mortales" y "riesgo sanitario extremo" para sus 200 ocupantes

Vivienda Mallorca: La antigua cárcel de Palma presenta "riesgos potencialmente mortales" y "riesgo sanitario extremo" para sus 200 ocupantes

Un informe del Servicio de Protección de Edificios de Cort advierte de que "el simple hecho de transitar por su interior puede provocar accidentes con posibilidad de consecuencia de muerte o de afección muy grave". Junto a ello, los técnicos alertan de la presencia extendida de basura y de residuos orgánicos de origen humano, cuya acumulación ha crecido de forma "exponencial" desde la última evaluación. Esa situación, concluye el informe, genera "un riesgo sanitario de carácter extremo".

| etiquetas: mallorca , palma , cárcel , vivienda , okupas , 200 , riesgo , mortal
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1 comentarios
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eltoloco #1 eltoloco *
Artículo para justificar la expulsión inminente de todos sus ocupantes. Muy pronto habrá 200 tiendas de campaña más en los alrededores de la Vía Cintura.

Prohens mientras tanto está entretenida anunciando un gasto millonario en ampliar el metro de Palma para que los hijos de los ricos puedan ir cómodamente a la nueva universidad privada que van a abrir en el Secar de la Real.
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menéame