4794
clics
Los 25 peores meneos de 2025: retrospectiva a un año de "información" en Menéame
4134
clics
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el alcalde a echar sal
3727
clics
Telecinco toca fondo: registra un 0% de audiencia en uno de sus formatos clásicos
3831
clics
¡Que te jod***! El co-creador del lenguaje Go está furioso, con razón, por este correo electrónico de agradecimiento. (EN)
4011
clics
Ni mérito, ni solidaridad, ni futuro: os dieron un master y se quedaron con los pisos
más votadas
463
El 50% más pobre de China es MÁS RICO (el doble) que el 50% más pobre de EEUU
506
La Ertzaintza deja impune la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe policial
614
El fiscal de la guerra sucia a Podemos interroga al policía que rastreó a Iglesias: “¿Se hizo igual con Rajoy en Gürtel?”
305
Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo
425
Colocan banderitas de Israel sobre las heces de los perros de las calles León Leal y Maluquer de Cáceres
comentarios de esta noticia
4
meneos
20
clics
La vivienda cierra otro año de desequilibrios y se asoma a la burbuja: de precios récord al mayor volumen de compras desde 2007
Los pisos se han encarecido en 2025 como no lo hacían en dos décadas y se esperan más subidas para 2026, aunque por debajo del alza del 12% de este año.
|
etiquetas
:
vivienda
,
precios record
,
burbuja
3
1
0
K
45
actualidad
2 comentarios
3
1
0
K
45
actualidad
#2
WcPC
¿Asoma a la burbuja?
Lleva en burbuja mucho tiempo, lo que asoma es que explote la burbuja.
0
K
12
#1
pip
Más, dame más. Por favor no paréis hasta que un piso de 50 metros de L'Hospitalet valga más que el palacio imperial de Tokio, seremos la envidia del mundo ¡cuánta riqueza nacional!
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
