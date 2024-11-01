edición general
4 meneos
20 clics
La vivienda cierra otro año de desequilibrios y se asoma a la burbuja: de precios récord al mayor volumen de compras desde 2007

La vivienda cierra otro año de desequilibrios y se asoma a la burbuja: de precios récord al mayor volumen de compras desde 2007

Los pisos se han encarecido en 2025 como no lo hacían en dos décadas y se esperan más subidas para 2026, aunque por debajo del alza del 12% de este año.

| etiquetas: vivienda , precios record , burbuja
3 1 0 K 45 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
WcPC #2 WcPC
¿Asoma a la burbuja?
Lleva en burbuja mucho tiempo, lo que asoma es que explote la burbuja.
0 K 12
pip #1 pip
Más, dame más. Por favor no paréis hasta que un piso de 50 metros de L'Hospitalet valga más que el palacio imperial de Tokio, seremos la envidia del mundo ¡cuánta riqueza nacional!
0 K 10

menéame