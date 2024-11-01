edición general
Vito Quiles, tras el acto de la Multiusos: “No he participado ni he apoyado ninguna campaña del PP”

Quiles señala ahora que simplemente “asistió encantado a un acto con jóvenes” al que fue “invitado”. “Igual que haría si me invitan los de Vox o cualquier movimiento contrario a este Gobierno criminal y corrupto”. El gran acto que acogió la sala Multiusos de Zaragoza, que contó con cerca de 2.000 asistentes, según la organización, se anunció con un cierre protagonizado por Quiles y varios miembros jóvenes de la candidatura.
Sea como fuere, varios medios de comunicación ahí presentes captaron el saludo con el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo

MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
“asistió encantado a un acto con jóvenes”

La derecha y sus eufemismos, saben que sus políticas y actos son indefendibles para cualquiera con un mínimo de decencia
jonolulu #2 jonolulu
Una de tres.

- Es imbécil
- Os toma por imbéciles
- Todas las anteriores
Black_Txipiron #1 Black_Txipiron
... Huevos gordos ....
pepel #7 pepel
Necesita que gane el PSOE, para no desaparecer. Si gana VOX o PP, no tiene a quien degradar.
#8 Febrero2027
#7 Supongo que Wyoming necesita que gane el PP y Ayuso ¿no?
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Vito no apoya al PP, puede ser un mentiroso, un cerdo, un idiota, apoyar al PP, ¡pero NO es una estrella porno!
#6 pirat
Y no les salen tantos sarpullidos entre tanta cuatribarrada... como las de los catalanes, valencianos y baleares.
#5 Febrero2027
Si apoyase al PP no sería tampoco censurable. No veo problema alguno.
Febrero2034 #9 Febrero2034
#5 eiii. Me gusta tu nombre.
