Vito Quiles demanda a Sarah Santaolalla por falso testimonio, difamación y calumnias: "Yo soy la víctima"

Vito Quiles ha reaccionado a la denuncia de Sarah Santaolalla, que ha asegurado en sus redes sociales y en televisión que ha sido "agredida físicamente por él y "sus matones". En un mensaje en la red social X, la periodista hacía saber lo siguiente: "Hoy he sido agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones". "Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes", se lamenta la tertuliana de televisión. "En cuanto salga del hospital iré a una comisaría a ampliar mi denuncia contra este acosador. No puedo más"