Vito Quiles demanda a Sarah Santaolalla por falso testimonio, difamación y calumnias: "Yo soy la víctima"

Vito Quiles ha reaccionado a la denuncia de Sarah Santaolalla, que ha asegurado en sus redes sociales y en televisión que ha sido "agredida físicamente por él y "sus matones". En un mensaje en la red social X, la periodista hacía saber lo siguiente: "Hoy he sido agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones". "Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes", se lamenta la tertuliana de televisión. "En cuanto salga del hospital iré a una comisaría a ampliar mi denuncia contra este acosador. No puedo más"

DDJ #2 DDJ *
Además de despreciable es tan tonto que reconoció en una entrevista que miente siempre que le venga bien para vender sus ideas políticas. Llegó a decir que si por interés político tenía que decir que Irene Montero era pedófila entonces lo decía y punto. Aquí el corte en el que decía eso xcancel.com/adjustepsi/status/1854919776948076624 y aquí la entrevista completa www.youtube.com/watch?v=gN0qBCjYAXw con UTBH

Un mojón me voy fiar de un autodefinido mentiroso propagandista
erperisv #14 erperisv
#2 Fíate de tus ojos.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
como el salvame de antaño, lo que es indignante que semejante caterva de humunculo este con su teatro, con sus majaderias usando recursos de justicia con lo sobrepasado que estan intentando lidiar a semejantes lisiados mentales.
Edheo #11 Edheo
#1 como dicen en mi pueblo "qui no vulga pols... que no vaja a l'era"
#7 casicasi
Él es la víctima, pero al mismo tiempo la estaba esperando y la ha seguido por media España. Un sinvergüenza.
obmultimedia #13 obmultimedia
#7 Hay muchos testigos que avalan lo que Santaolalla denuncia, lo va a tener crudo este imbécil.
DORO.C #3 DORO.C
Ya vienen los del comando Avestruz xD xD xD
#8 UNX
Como siempre, que el tiempo y la justicia aclaren la verdad. El resto es ruido y simple salseo.
autonomator #4 autonomator
Sinceramente pienso que la estrategia con esta gente no es seguir su juego ni hacerles el caldo gordo. Creo que funcionaría más el "ninguneo", el ostracismo.
www.youtube.com/watch?v=IY8H66wu_04&list=RDIY8H66wu_04&start_r
#9 okeil
Ha que ver cuánto maltratado hay por ahí ... Este se hace trans en breve
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Otro como el novio de la muerte.
wata #10 wata
Igo sin saber porque nadie le da un pisotón sin querer al gilipollas este y luego al ayudarlo se le cae el móvil.
DORO.C #12 DORO.C
Raque Ogando resume muy bien la situación:

x.com/raqueogando/status/2028968037068460471
#5 harverto
Al nivel de los grandes hombres de la Historia, Leonidas, Viriato, Vasili Tsaitsev, Ghandi, etc. que se enfrentaron a un enemigo mucho más poderoso y clamaron YO SOY LA VÍCTIMA.
¿O no?
