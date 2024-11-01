edición general
Gilbert Shelton y el cómic underground como medio de comunicación social

El cómix underground fue el punto de inflexión en el que los cómics perdieron su inocencia naif. Fue la transición del cómic para niños y para todos los públicos al cómic para adultos y, como rezaban en algunas de sus portadas, “Cómix para adultos intelectuales”. El cómix introdujo nuevos temas orientados a un público adulto, y fue tanto una vía para expresar opiniones de disconformidad personales de los propios autores, como una vía para experimentar nuevas formas de narrar no sujetas a los clichés de los cómics convencionales.

Tuve la suerte de conocer a Shelton en una exposición con un montonazo de originales y a la que no asistió casi nadie. Un tipo encantador y su obra demuestra que el avance del arte está en las vanguardias, cuyo objetivo no es entretener sino provocar. Por lo que respecta a la revista es un gran proyecto: académica pero de acceso libre, al fin y al cabo responde a un espíritu anarquista.
#1 También yo en la Feria de Barcelona. Los del stand me decían que estaban cerrando y que estaba cansado y él: no problem, c'mon. Un sol.
Como pasa con todo, el mainstream es lo mascado que gusta a todos. Lo que es avanzado a su época suele quedar en el olvido
