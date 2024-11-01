Un visitante de Disneyland muere tras subir a la Mansión Embrujada (ENG)

Una mujer de unos 60 años sufrió un infarto y murió tras montar en la atracción de la Mansión Embrujada en Disneyland el lunes por la noche. El personal de seguridad del parque comenzó a practicarle RCP antes de que llegaran los paramédicos y la trasladaron a un hospital cercano, donde más tarde fue declarada fallecida, según Sutter.La Oficina del Sheriff y Forense del Condado de Orange determinará la causa oficial de la muerte, y las autoridades no han dado a conocer el nombre exacto, la edad ni la ciudad de residencia de la mujer.